شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..ضبط أشخاص بثياب نوم في الأماكن العامة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قامت الجهات الأمنية بتحرير مخالفات على عددٍ من الشباب، المخالفين للائحة الذوق العام.

وأوقف رجال الأمن شباب يرتدون ثياب النوم في أماكن عامة، إضافة لمخالفة عدم ارتداء الكمامات لتغطية الفم والأنف بما يخالف الإجراءات الاحترازية.

يذكر أن لائحة الذوق العام، تحظر ارتداء الملابس الداخلية أو ثياب النوم في الأماكن العامة، و الملابس التي تحمل عبارات أو صوراً أو أشكالاً تخدش الحياء.