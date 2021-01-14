شكرا لمتابعة خبر عن بالصور..أطعمة فاسدة وأظافر مقززة لعمالة وافدة بمطاعم الطائف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى):

كشفت جولة رقابية في الطائف عن تدني مستوى النظافة في عدة مطاعم، حيث الأطعمة الفاسدة، وعدم النظافة الشخصية للعمالة التي تعد الطعام.

وعُثر على العمالة الوافدة لإعداد الوجبات الغذائية بداخل المطاعم بشعور رؤوسهم طويلة دون تغطيتها للوقاية من سقوطها في الأطعمة، كذلك البعض منهم ظهرت جروح بأيديهم وأصابعهم، إضافة إلى الأظافر الطويلة.

ويتم تنفيذ الجولات الرقابية يوميا على المطاعم والمحلات والأسواق والمراكز التجارية، على مدار الساعة، لتحقيق معايير السلامة الصحية للأنشطة التجارية.