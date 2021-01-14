الأيام المقبلة تحمل صقيعاً وضباباً وثلوجاً وبرداً قارصاً

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توقع خبير الطقس حسن كراني أن يتحرك الزائر القطبي متسارعاً نحو أجواء المملكة مع نهاية يوم الخميس غداً. وقال “كراني”: “زائر قطبي شديد البرودة يتحرك متسارع لأجوائنا نهاية الخميس، استعدوا له ابتداءً من 14 يناير، يصحبه عدم استقرار وحرارة تُقارب الصفر ودونه، وتجمد مياه وضباب وصقيع، واحتمالية ثلوج على المرتفعات في الشمال وبرد قارص وضباب وصقيع على الوسط والشرق”. Source sabq





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