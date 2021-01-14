«التعليم» تعلن مواعيد بداية اليوم الدراسي في الفصل الثاني

قررت وزارة التعليم، الأربعاء، استمرار الدراسة عن بُعد في الفصل الثاني، حرصًا من القيادة الرشيدة على سلامة أبنائها وبناتها من الطلاب والطالبات، وحمايتهم من مخاطر تعرضهم للإصابة بفيروس كورونا.

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وأكدت «التعليم»، في بيان صادر عنها الأربعاء، استمرار الدراسة عن بُعد لجميع مراحل التعليم العام حتى نهاية الأسبوع العاشر من الفصل الدراسي الثاني؛ وفق الآلية المعمول بها خلال الفصل الدراسي الأول للمعلمين والمعلمات، وأعضاء الهيئة الإدارية في المدارس، ومكاتب التعليم.

وحول مواعيد بدء اليوم الدراسي، قالت وزارة التعليم، إن اليوم الدراسي عن بُعد للمرحلتين المتوسطة والثانوية سيبدأ في التاسعة صباحًا، مشيرة إلى أنه سيبدأ للمرحلة الابتدائية من الثالثة عصرًا.

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وكانت مصادر «عاجل»، كشفت في 6 يناير الجاري، أن وزارة التعليم أصدرت تعميمًا ينظم آلية الدراسة في الفصل الدراسي الثاني، المقرر أن يبدأ يوم الأحد 4 جمادى الآخر 1442 هـ، الموافق 17 يناير 2021م.

وبحسب التعميم الذي كشفت ملامحه مصادر «عاجل»، فإن حضور المعلمين والمعلمات سيكون عن بُعد مع طلابهم في الفصول الافتراضية، مشيرة إلى أن «التعليم» ألزمت المعلمين والمعلمات بالحضور يومًا واحدًا في الأسبوع على الأقل، بالتنسيق مع إدارة المدرسة.

ووفقًا للصلاحيات الممنوحة لقادة المدارس، يتولى قائد/ة المدرسة، إعداد جداول لدوام المعلمين والمعلمات وحضورهم وفق التخصصات يومًا واحدًا بالأسبوع على الأقل، على أن يتم الإعلان عن ذلك الجدول لأولياء الأمور خلال منصة «مدرستي» مع تزويد مكتب التعليم بنسخة منه، بحسب مصادر «عاجل»، التي أكدت أن التوجيه يهدف لتحقيق المصلحة التعليمية ولإتاحة الفرصة لأولياء الأمور لزيارة المدرسة وتمكين المشرفين والمشرفات والتربويين والتربويات من تنفيذ برامج تطوير الأداء والتنمية المهنية.

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مصادر «عاجل» تكشف آلية الدراسة في الفصل الثاني

وشددت الوزارة على استمرار التقيد بالإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية التي أعلنت عنها سلفًا، وعمل نقطة فحص عبد البوابات لقياس درجة الحرارة والتأكد من ارتداء الجميع الكمامات مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي، مؤكدة ضرورة مراعاة الأدلة الاسترشادية لعودة الدراسة والعمل في ظل جائحة كورونا، بحسب مصادر «عاجل».

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