«التعليم» تكشف شكل الدراسة في الفصل الثاني للتعليم الجامعي و«التدريب التقني»

كشفت وزارة التعليم، اليوم، عن آلية الدراسة في الفصل الثاني للطلاب المسجلين في التعليم الجامعي والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وقالت وزارة التعليم، في بيان صادر عنها الأربعاء، إن الدراسة ستكون عن بُعد للمقررات النظرية، وحضوريًّا للمقررات العملية والتدريبية، وفقًا لصلاحيات الجهات والمجالس المعنية.

وشددت الوزارة على ضرورة اتخاذ جميع الاحترازات والبروتوكولات الصحية المبلغة من وزارة الصحة.

اقرأ أيضًا:

تأكيدًا لـ«عاجل».. «التعليم» تحدد آلية الدراسة في الفصل الثاني

مصادر «عاجل» تكشف آلية الدراسة في الفصل الثاني

«التعليم» تكشف شروط قبول طلبة الصف الأول الابتدائي في العام الجديد