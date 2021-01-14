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«التعليم» تكشف شكل الدراسة في الفصل الثاني للتعليم الجامعي و«التدريب التقني»

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الرياض - محمد عبدالله - شددت على ضرورة اتخاذ جميع الاحترازات

كشفت وزارة التعليم، اليوم، عن آلية الدراسة في الفصل الثاني للطلاب المسجلين في التعليم الجامعي والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وقالت وزارة التعليم، في بيان صادر عنها الأربعاء، إن الدراسة ستكون عن بُعد للمقررات النظرية، وحضوريًّا للمقررات العملية والتدريبية، وفقًا لصلاحيات الجهات والمجالس المعنية.

وشددت الوزارة على ضرورة اتخاذ جميع الاحترازات والبروتوكولات الصحية المبلغة من وزارة الصحة.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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