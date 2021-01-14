«التنمية البشرية» توضح خطوات الاستفادة بـ«التوطين الموازي»

بينّت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، خطوات الاستفادة من خدمة التوطين الموازي من خلال موقعها الإلكتروني.

وأشارت الموارد البشرية، إلى أن خدمة " التوطين الموازي " تهدف إلى مساعدة المنشآت في تحسين نسب التوطين بشكل عاجل حتى تجد المنشأة العاملين السعوديين اللازمين وذلك بمقابل مالي بحسب عدد وحدات التوطين التي تحتاجها المنشأة.

خدمة التوطين الموازي

وحددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، طريقة وآلية تنفيذ والاستفادة من خدمة التوطين الموازي، وذلك عن طريق تحديد عدد وحدات التوطين.

وأشارت الموارد البشرية، إلى أن المنشأة تقوم بتحديد عدد وحدات التوطين المطلوبة (عدد السعوديين الذين تحتاجهم المنشأة) للوصول لنسب التوطين المستهدفة.

كما أوضحت الوزارة، أنه يمكن للمنشأة حساب تكلفة وحدات التوطين من خلال الآلة الحاسبة الافتراضية.

وأضافت وزارة الموارد الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه بإمكان المنشآة دفع قيمة الوحدات المطلوبة مقدماً إما شهرياً أو لـ 6 أشهر، ويتم إصدار الفاتورة بمجرد أنتهاء المنشأة من طلب وحدات التوطين، ويتم تسديد المبلغ خلال 10 أيام من تاريخ إصدار الفاتورة كحد أقصى.

وكشفت الوزارة، أن نسبة التوطين في المنشأة ترتفع بشكل تدريجي خلال 26 أسبوعاً في حال الدفع الشهري.

وأوضحت وزارة الموارد البشرية، أن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) يتم استثمار مبالغ خدمة التوطين الموازي في تدريب وتأهيل السعوديين الباحثين عن عمل.

وأكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على أنه يمكن للمنشأت إيقاف وإلغاء الخدمة في أي وقت.

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