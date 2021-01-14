تأكيدًا لـ«عاجل».. «التعليم» تحدد آلية الدراسة في الفصل الثاني

أعلنت وزارة التعليم، اليوم الأربعاء، آلية الدراسة للفصل الدراسي الثاني، مؤكدة استمرار الدراسة عن بعد.

وقررت وزارة التعليم، استمرار الدراسة عن بعد لجميع مراحل التعليم العام حتى نهاية الأسبوع العاشر من الفصل الدراسي الثاني؛ وفق الآلية المعمول بها خلال الفصل الدراسي الأول للمعلمين والمعلمات، وأعضاء الهيئة الإدارية في المدارس، ومكاتب التعليم.

وأشارت إلى أن اليوم الدراسي للمرحلتين المتوسطة والثانوية عن بعد، يبدأ من الساعة التاسعة صباحا، وللمرحلة الابتدائية من الساعة الثالثة عصرا.

وتابعت: تكون الدراسة في التعليم الجامعي والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن بُعد للمقررات النظرية، وحضوريا للمقر رات العملية والتدريبية، وفقا لصلاحيات الجهات والمجالس المعنية، مع اتخاذ جميع الاحترازات والبروتوكولات الصحية المبلغة من وزارة الصحة.

وأكدت وزارة التعليم على ثقتها بالمعلمين والمعلمات وأعضاء هيئة التدريس والمدربين في الجامعات والتدريب التقني في استمرار إدارتهم لعمليات التعليم والتدريب عن بعد بكفاءة، كما تشيد بدور الأسرة وأولياء الأمور في مواصلة متابعة الرحلة التعليمية عن بعد لأبنائهم، وأن هذه الرحلة لا يمكن أن تنجح بدون تعاونهم ومشاركتهم، مع دعواتنا لأبنائنا وبناتنا الطلبة والمتدربين بفصل دراسي حافل بالنجاح.

وكانت مصادر «عاجل»، كشفت في 6 يناير الجاري، أن وزارة التعليم أصدرت تعميمًا ينظم آلية الدراسة في الفصل الدراسي الثاني، المقرر أن يبدأ يوم الأحد 4 جمادى الآخر 1442 هـ، الموافق 17 يناير 2021م.

وبحسب التعميم الذي كشفت ملامحه مصادر «عاجل»، فإن حضور المعلمين والمعلمات سيكون عن بُعد مع طلابهم في الفصول الافتراضية، مشيرة إلى أن «التعليم» ألزمت المعلمين والمعلمات بالحضور يومًا واحدًا في الأسبوع على الأقل، بالتنسيق مع إدارة المدرسة.

ووفقًا للصلاحيات الممنوحة لقادة المدارس، يتولى قائد/ة المدرسة، إعداد جداول لدوام المعلمين والمعلمات وحضورهم وفق التخصصات يوما واحدا بالأسبوع على الأقل، على أن يتم الإعلان عن ذلك الجدول لأولياء الأمور خلال منصة «مدرستي» مع تزويد مكتب التعليم بنسخة منه، بحسب مصادر «عاجل»، التي أكدت أن التوجيه يهدف لتحقيق المصلحة التعليمية ولإتاحة الفرصة لأولياء الأمور لزيارة المدرسة وتمكين المشرفين والمشرفات والتربويين والتربويات من تنفيذ برامج تطوير الأداء والتنمية المهنية.

وشددت الوزارة على استمرار التقيد بالإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية التي أعلنت عنها سلفًا، وعمل نقطة فحص عبد البوابات لقياس درجة الحرارة والتأكد من ارتداء الجميع الكمامات مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي، مؤكدة ضرورة مراعاة الأدلة الاسترشادية لعودة الدراسة والعمل في ظل جائحة كورونا، بحسب مصادر «عاجل».

وأكدت مصادر «عاجل»، أن وزارة التعليم، حددت موعد بداية دوام الهيئة الإدارية (قادة المدارس، الوكلاء، المرشدون الطلابيون، الإداريون) على أن يكون حضوريًّا في الثامنة والنصف صباحًا للمرحلتين المتوسطة والثانوية، فيما يبدأ في الثانية والنصف ظهرًا للمرحلة الابتدائية.

ومنحت الوزارة مكتب التعليم بالتنسيق مع إدارة المدرسة، صلاحية استثناء الحالات التي يتعذر وصولها إلى المدرسة على أن يكون دوامهم عن بُعد، وفق تعميم الوزير.

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