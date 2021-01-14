لا إغلاق لمستشفى الولادة

نفى التجمع الصحي في الأحساء أمس، إغلاق مستشفى الولادة والأطفال، وكانت رسائل انتشرت على مواقع التواصل تشير إلى إغلاق المستشفى لمدة 5 سنوات للصيانة، وتشغيل الولادة في كل مستشفيات الأحساء.



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