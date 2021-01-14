السعودية اليوم / تونس تسجل 3632 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



تونس 29 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 13 يناير 2021 م واس

سجلت تونس خلال الـ 24 ساعة الماضية، 3632 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت الصحة التونسية في بيان اليوم، إلى أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 168,568 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات في البلاد 5415 حالةً.

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تونس 29 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 13 يناير 2021 م واسسجلت تونس خلال الـ 24 ساعة الماضية، 3632 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، و 72 حالة وفاة.وأشارت الصحة التونسية في بيان اليوم، إلى أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 168,568 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات في البلاد 5415 حالةً.// انتهى //00:40ت م0189

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