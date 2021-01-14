

حفر الباطن 29 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 13 يناير 2021 م واس

رأس صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن اليوم، اجتماعًا تحضيريًا لمهرجان حفر الباطن للكمأ والذي يقام مطلع شهر جمادى الآخرة المقبل، بحضور مديري الدوائر الحكومية بالمحافظة.

وبحث الاجتماع آخر الاستعدادات لانطلاق المهرجان، وتدشين الهوية البصرية لمهرجان حفر الباطن للكمأ تحت شعار #حفرالباطن عاصمة الربيع، بهدف إبراز المقومات السياحية التي تتمتع بها المحافظة لاستقبال الزوار من أهالي المحافظة والمناطق المجاورة لها.

// انتهى //

00:05ت م

0186





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو محافظ حفر الباطن يرأس اجتماعاً تحضيرياً لمهرجان حفر الباطن للكمأ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.