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محمد بن سلمان: فرص الاستثمار بالسعودية 6 تريليونات دولار في 10 أعوام

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السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - محمد بن سلمان: فرص الاستثمار بالسعودية 6 تريليونات دولار في 10 أعوام

الخميس 14 يناير 2021

قال الأمير محمد بن سلمان، إن فرص الاستثمار في المملكة تصل إلى 6 تريليونات دولار خلال السنوات العشر المقبلة، نصفها مشاريع جديدة.

 

جاء ذلك حسبما ذكرته وكالة الأنباء (واس) نقلا عن كلمة لمحمد بن سلمان أمام المنتدى الاقتصادي العالمي يوم الأربعاء.

 

وأضاف ولي العهد السعودي أن تمويل 85% من ذلك البرنامج الاقتصادي، سيكون من صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص السعودي، والنسبة الباقية من رأس المال الخليجي والعالمي.

 

واستعرض ولي العهد الإنجازات التي حققتها المملكة منذ الإعلان عن رؤية 2030، لناحية تضاعف الإيرادات غير النفطية، وتمكين المرأة في سوق العمل، ورفع مستوى التنافسية في بيئة الأعمال، وتفعيل دور صندوق الاستثمارات العامة، والتحسن الكبير المحرز في حماية البيئة ومبادرة المملكة بخصوص الاقتصاد الدائري للكربون التي أقرتها قمة مجموعة العشرين برئاسة المملكة.

 

وبين أن هذه الإنجازات جاءت في إطار تحول وإصلاحات متسارعة بالمملكة في السنوات الأربع الماضية، مؤكدا أن تلك الإصلاحات ستتضاعف في العشر سنوات المقبلة.

 

وأشار إلى أن عام 2020 كان مليئا بالتحديات، وأن المملكة كانت جاهزة لذلك، حيث إن رحلة التحول التي أطلقت قبل بضعة أعوام، أخذت كل محاور الدولة لأبعاد جديدة، في الجوانب الاقتصادية والعمل الحكومي والنواحي الاجتماعية وخلقت فرصًا استثمارية نوعية.

 

وشدد على الدور الذي تؤديه المملكة في إطار تعزيز التنمية ودعم استقرار المنطقة والحفاظ على سوق إمدادات الطاقة، مؤكدًا مواصلة ذلك الدور لما فيه مصلحة المنطقة وإحلال الأمن والسلام وتعزيز التعاون الاقتصادي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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