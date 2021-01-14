السعودية | الخطوط السعودية تحصل على التصنيف الأعلى لشركات الطيران الأكثر أمانًا صحيًا في العالم

المناطق - الرياض

حصلت الخطوط السعودية -الناقل الوطني للمملكة- على التصنيف الأعلى “الدرجة الماسية” لشركات الطيران الأكثر أماناً صحياً في العالم، وذلك ضمن تصنيف منظمة APEX المتخصصة في قياس أداء وخدمات شركات الطيران والتزامها بأعلى معايير السلامة والجودة وتصنيفها ، بناءً على تقييم ملايين المسافرين في جميع أنحاء العالم.

وأجرت المنظمة العالمية مراجعة شاملة للإجراءات التي جرى تطبيقها من قبل شركات الطيران في ظل انتشار جائحة (كوفيد-19) عالميا، وقياس مدى التزامها بالتدابير والتعليمات الاحترازية، وتوفير كل ما من شأنه المحافظة على صحة وسلامة المسافرين خلال هذه الظروف غير المسبوقة، وبناءً على ذلك صنفت الشركات إلى ثلاثة مستويات (ذهبي / بلاتيني / ماسي).

وجاءت الخطوط السعودية ضمن القائمة الماسية التي تضم شركات الطيران العالمية الأكثر أمانا صحيا في العالم عبر تطبيقها لأعلى معايير السلامة وإجراءات الوقاية التي توفر الأمان والاطمئنان للمسافرين.

وأوضح معالي مدير الخطوط الجوية العربية السعودية المهندس إبراهيم بن عبد الرحمن العمر، أن تصنيف الخطوط السعودية ضمن الشركات الرائدة عالميا في تطبيق الإجراءات الصحية للوقاية من (كوفيد-19) يأتي تأكيدًا على التزامها بالإجراءات الاحترازية محلياً وعالميا، وتطبيقيها لأعلى معايير الأمان الصحي على جميع خدماتها وإجراءات السفر على رحلاتها, عبر دليل داخلي تم إعداده للتعامل مع الجائحة يشتمل على أكثر من 50 إجراء احترازيا لتوفير الأمان الصحي لضيوفها وموظفيها في مراحل السفر ومواقع الخدمة كافة، وسيستمر العمل بهذا الدليل إلى أن تعلن الجهات المعنية في المملكة زوال الجائحة بشكل نهائي.

وأشار العمر إلى أن التقييم والتصنيف المتميز للخطوط السعودية بين شركات الطيران العالمية الأكثر أمانًا صحيًا يأتي في سياق تميز المملكة في التعامل مع الجائحة والتغلب عليها بفضل الله ، ثم نتيجة للقرارات الحكيمة للقيادة الرشيدة وبذلها بسخاء للمحافظة على صحة الإنسان في المملكة، والتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية التي اتخذتها الجهات الحكومية المعنية بالأزمة ، ونجحت من خلالها في الحد من انتشارها وخفض معدلاتها.

مما يذكر أن الخطوط السعودية إضافة لالتزامها بالإجراءات الاحترازية كافة، حرصت على توفير الحماية الأولية والتعقيم المستمر لطائراتها بعد كل رحلة، واستثمرت أحدث التقنيات العالمية لتحقيق ذلك ومنها تقنية الأشعة فوق البنفسجية UVC لتعقيم الأسطح والجدران، ومرشحات HEPA لتنقية الهواء داخل الطائرة بنسبة تزيد عن 99.7%، كما تقدم “السعودية” لكل ضيف إهداءً يشتمل على الاحتياجات الشخصية للوقاية والتعقيم.