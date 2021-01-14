السعودية | 20 جهازًا لتعقيم الأجواء والأسطح بنظام البخار الجَّاف بالمسجد الحرام

قامت رئاسة الحرمين الشريفين بنشر أجهزة تعقيم الأجواء وتطهيرها بنظام البخار الجاف في جميع مساحات البيت الحرام والأسطح للإسهام في تعزيز الإجراءات الوقائية والاحترازية بين المعتمرين وزاور المسجد الحرام .

وأوضح مدير إدارة الوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة بالمسجد الحرام حسن بن بركات السويهري أنه يجري حاليا استخدام أكثر من (20) جهازا للتعقيم بنشر البخار الجاف على مساحات واسعة من مسطحات البيت العتيق .

وبين أن الجهاز يعمل على تعقيم الهواء والأسطح في آن واحد وبسرعة عالية، وتبقى جزيئاته تقريباً (ساعتين) في الهواء ويصل حجم الجزيئات ( 2.1مايكرون) ما يساعدها على البقاء مدة أطول، كما يغطي الجهاز الواحد ما يزيد عن (ثمانية أمتار مربعة) في الجولة الواحدة.