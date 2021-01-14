النواب الأمريكي يوافق على إجراءات عزل ترامب ويقر لائحة اتهام ضده

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-14

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وافق مجلس النواب الأمريكي، على إجراءات عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ويقر لائحة اتهام ضده.

وبدأ مجلس النواب الأمريكي، الأربعاء، التصويت على مساءلة الرئيس دونالد ترامب بتهمة التحريض على التمرد، وذلك بعد أسبوع من اقتحام عدد من أنصاره مبنى الكونجرس في هجوم دام على الديمقراطية الأمريكية.

وفي حال إقرار تشريع المساءلة الذي طرحه الديمقراطيون، وهو أمر متوقع في ظل دعم بعض المشرعين الجمهوريين له، فسيكون ترامب أول رئيس أمريكي يتعرض للمساءلة مرتين.

اقتحام الكونجرس:

وكانت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي، قد وصفت مشاهد اقتحام حشد عنيف مبنى الكونجرس “الكابيتول” بأنه “يوم ناري” وهو نفس الوصف الذي استخدمه جورج دبليو بوش نفس العبارة لوصف هجمات 11 سبتمبر.

وقالت: “نعلم أن رئيس الولايات المتحدة حرض على هذا التمرد المسلح ضد بلدنا”.

مساءلة ترامب:

جادلت بيلوسي بأن مساءلة الرئيس كانت ضرورة حيوية، لكنها قالت عن الحاجة إلى عزل الرئيس من منصبه: “إنها تحطم قلبي. يجب أن يكسر قلبك. يجب أن يكسر كل قلوبنا”، وقالت المتحدثة: إنها وقفت أمام الغرفة اليوم بصفتها “ضابطة دستور”. قالت بيلوسى: “ابحثوا في أرواحكم، هل حرب الرئيس على الديمقراطية تتماشى مع الدستور؟”.

وقالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي، في بداية مناقشة مجلس النواب مساءلة ترامب: إن الرئيس ترامب حرض على التمرد المسلح على الدولة ولابد أن يرحل، مضيفة أن ترامب يعد خطرًا واضحًا ولابد أن يسائله مجلس الشيوخ ويدينه.

