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بومبيو يشكر السعودية على حماية مضيق هرمز

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-14

بومبيو يشكر السعودية على حماية مضيق هرمز

متابعات الخليج 365 - الرياض

شكر وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، المملكة العربية السعودية ودولًا أخرى على حماية مضيق هرمز من إيران.

جاء ذلك في تغريدة لوزير الخارجية الأمريكية على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وقال بومبيو: “لقد ساعدنا في تشكيل هيئة دولية لحماية مضيق هرمز من انتهاكات إيران”.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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