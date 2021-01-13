بومبيو يشكر السعودية على حماية مضيق هرمز

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-14

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شكر وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، المملكة العربية السعودية ودولًا أخرى على حماية مضيق هرمز من إيران.

جاء ذلك في تغريدة لوزير الخارجية الأمريكية على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وقال بومبيو: “لقد ساعدنا في تشكيل هيئة دولية لحماية مضيق هرمز من انتهاكات إيران”.

