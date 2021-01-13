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شكرا لقرائتكم بومبيو يشكر السعودية على حماية مضيق هرمز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-14
وقال بومبيو: “لقد ساعدنا في تشكيل هيئة دولية لحماية مضيق هرمز من انتهاكات إيران”.
بومبيو يشكر السعودية على حماية مضيق هرمز
متابعات الخليج 365 - الرياض
شكر وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، المملكة العربية السعودية ودولًا أخرى على حماية مضيق هرمز من إيران.
جاء ذلك في تغريدة لوزير الخارجية الأمريكية على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.
وقال بومبيو: “لقد ساعدنا في تشكيل هيئة دولية لحماية مضيق هرمز من انتهاكات إيران”.