شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الأمير عبدالله بن سعود يتحدث عن كنز ضخم في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشف الأمير عبدالله بن سعود بن محمد، رئيس مجلس السياحة والثقافة بالغرفة التجارية في محافظة جدة، ورئيس مجموعة الأحلام السياحية، عن كنز ضخم في المملكة.

ولفت الأمير عبدالله بن سعود خلال حوار تلفزيوني، إلى وجود كنز سياحي للمملكة يمتد على ساحل البحر الأحمر بطول 1800 كيلو متر من شمال المملكة حتى جنوبها، مضيفا:" لا يختلف اثنان على الساحة البحرية التي تعد الأهم في المملكة والعالم، ورُوّادها يقدرون إلى المليارات ".

وأوضح أن شاطئ البحر الأحمر يتميز بالتنوع الفريد في جميع فصول العام، وكذلك التنوع البحري والكائنات المختلفة والجزر الرملية، مبينا أن مدينة جدة هي المنطقة الرئيسية للسياحة في المملكة، فيما يفضل السياح السعوديون في الشتاء منطقة مكة وبالتحديد منطقة الليث، وفي الصيف يفضل الكثير، شمال المملكة من ينبع حتى منطقة حقل، لتميزها بالأسماك ذات الألوان المختلفة.

وتابع أن هناك تنسيقًا مع المستثمرين بشأن مدينة جدة والمناطق التابعة لها إداريًّا، لعمل خطة شاملة للتنمية، لافتا إلى أن العقبات التي قد يواجهها المستثمرون لا تعدو كونها إدارية بسيطة، وسيجري تذليلها.