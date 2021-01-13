شكرا لمتابعة خبر عن بشرى سارة للموظفات بخصوص سن التقاعد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

تفاجأت موظفات القطاع الخاص بمساواتهن بالموظفين في ذات القطاع بشأن سن التقاعد في تعديلات نظام العمل، حيث رفع سن التقاعد لهن إلى 60 عاما.

وكان سن التقاعد لموظفات القطاع الخاص في السابق 55 سنة، وفقا لنظام العمل، فيما شملت تعديلات نظام العمل، تعويض العامل بأجر شهر عن كل سنة، بدلًا من أجر 15 يومًا عن كل عام، وفقا للتعويض الوارد في المادة 77 من نظام العمل للعقود الغير محددة.

يذكر أن تعديلات نظام العمل، تضمنت رفع أجر المرأة العاملة في إجازة الوضع لمدة 14 أسبوعا بدلًا من 10 أسابيع، بالإضافة إلى أن الإجازة الأسبوعية ستكون يومين إذا كان العامل يعمل 8 ساعات.