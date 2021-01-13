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بشرى سارة للموظفات بخصوص سن التقاعد

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الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

تفاجأت موظفات القطاع الخاص بمساواتهن بالموظفين في ذات القطاع بشأن سن التقاعد في تعديلات نظام العمل، حيث رفع سن التقاعد لهن إلى 60 عاما.

وكان سن التقاعد لموظفات القطاع الخاص في السابق 55 سنة، وفقا لنظام العمل، فيما شملت تعديلات نظام العمل، تعويض العامل بأجر شهر عن كل سنة، بدلًا من أجر 15 يومًا عن كل عام، وفقا للتعويض الوارد في المادة 77 من نظام العمل للعقود الغير محددة.

يذكر أن تعديلات نظام العمل، تضمنت رفع أجر المرأة العاملة في إجازة الوضع لمدة 14 أسبوعا بدلًا من 10 أسابيع، بالإضافة إلى أن الإجازة الأسبوعية ستكون يومين إذا كان العامل يعمل 8 ساعات.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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