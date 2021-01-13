شكرا لمتابعة خبر عن ترقب لقرار نهائي من "التعليم" حول الدراسة في الفصل الثاني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

سادت حالة من الترقب لصدور قرار نهائي من وزارة التعليم بشأن الدراسة خلال الفصل الثاني سواءً حضورياً أو عن بعد.

ويأتي ذلك بالتزامن مع موعد الفصل الدراسي الثاني الذي سيبدأ بعد أيام قليلة، وسط تكهنات عن آلية الدراسة في الفصل الثاني.

وكان مصدر مسؤول، كشف عن حقيقة صدور قرار رسمي لآلية الدراسة في الفصل الثاني للطلاب والطالبات، قائلا إن ما يتردد في هذا الشأن غير صحيح.

وأوضح المصدر أن صدور القرار مرتبط بالمقام السامي، فيما تناقل البعض أنباء حول آلية الدراسة في الفصل الثاني.