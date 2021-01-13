شكرا لمتابعة خبر عن قرار عاجل من "التعليم" بشأن الفصل الدراسي الثاني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أتاحت وزارة التعليم، اليوم الأربعاء، إعداد الجداول المدرسية من حساب قائد المدرسة في منصة مدرستي ، وذلك استعداداً للفصل الدراسي الثاني 1442هـ.

وأوضحت الوزارة، للمعلمين والمعلمات خدماتها الجديدة المتوفرة عبر المنصة، والتي ظهرت في حساب المعلم والمعلمة هذا اليوم.

وكانت سادت حالة من الترقب لصدور قرار نهائي من وزارة التعليم بشأن الدراسة خلال الفصل الثاني سواءً حضورياً أو عن بعد.

ويأتي ذلك بالتزامن مع موعد الفصل الدراسي الثاني الذي سيبدأ بعد أيام قليلة، وسط تكهنات عن آلية الدراسة في الفصل الثاني.

وجدير بالذكر أن مصدر مسؤول، كشف عن حقيقة صدور قرار رسمي لآلية الدراسة في الفصل الثاني للطلاب والطالبات، قائلا إن ما يتردد في هذا الشأن غير صحيح.