شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. قانوني يوضح عقوبة ممارسة العنف الأسري وأنواعه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

أوضح مستشار قانوني إيراهيم الأبادي، اليوم الأربعاء، أنواع العنف الأسري الذي يعاقب عليها القانون

وقال المستشار خلال حديثه في برنامج " سيدتي " إن العنف الإسري هو أن يتجاوز الأشخاص المسؤولين عن أفراد الأسرة، الضوابط التي وضعتها الشريعة الإسلامية والقانون، سواء الزوج أو الزوجة اتجاه ابنائهم، أو الزوج اتجاه الزوجه، أو العكس.

وأضاف أن عقوبة ذلك 50 ألف ريال غرامة والسجن، مشيرًا إلى أن هذه الغرامة تأخذها الدولة وليس الشخص الذي قدم البلاغ.