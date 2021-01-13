«التأمينات الاجتماعية» تحدد حالات تعديل أو إيقاف الاشتراك الاختياري

حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، حالات وشروط تعديل أو إيقاف الاشتراك الاختياري في المؤسسة.

وبينّت مؤسسة التأمينات، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن نظام التأمينات الاجتماعية يتيح لبعض الفئات من المواطنين الاشتراك في فرع المعاشات اختياريًا.

تعديل أو إيقاف الاشتراك

وأوضحت الؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أنه يجوز للمشترك طلب تعديل شريحة الدخل التي اختارها إلى شريحة الأعلى منها مباشرة، كما يجوز له تعديل شريحة الدخل إلى أي شريحة أدنى.

وأشارت مؤسسة التأمينات إلى أنه يشترط في أي من الحالتين السابقتين أن يقدّم طلب التعديل قبل بداية السنة التأمينية، ويسري التعديل من أول السنة التالية لتاريخ تقديم الطلب، ويعتبر في حكم ذلك أن يتقدم بطلبه خلال الخمسة عشر يومًا الأولى من أول شهر من تلك السنة.

وكشفت المؤسسة العامة للتأمينات، عن أنه يجوز للمشترك أن يطلب إيقاف اشتراكه في النظام، ويسري الإيقاف اعتبارًا من أول الشهر التالي للشهر الذي يرغب إيقاف اشتراكه منه أو من التاريخ الذي توقف فيه بالفعل عن دفع الاشتراك.

ولفتت المؤسسة إلى أنه إذا كان توقف الاشتراك؛ بسبب انتهاء نشاط الذي تم الاشتراك على أساسه يتم إيقاف الاشتراك بنهاية الشهر الذي انتهى فيه نشاطه.

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