إنقاذ 4 أشخاص بالمدينة المنورة سقطوا داخل خزان

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، إنقاذ أربعة أشخاص سقطوا أثناء العمل داخل خزان على ارتفاع 10 أمتار، بمنطقة المدينة المنورة.

وقالت «الدفاع المدني»، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن مدني وادي الفرع بمنطقة المدينة المنورة أنقذ أربعة أشخاص سقطوا أثناء العمل داخل خزان على ارتفاع 10 أمتار.

وأشارت إلى أن اثنين من بين الأربعة أشخاص بحالة صحية جيدة، فيما تم نقل الاثنين الآخرين عن طريق الهلال الأحمر للمستشفى.