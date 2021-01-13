سعودية تصنع صابونًا من حليب الإبل والتمر

تمكنت الشابة السعودية باسمة الحربي من صناعة الصابون من حليب الإبل وزيت نواة التمر والبرتقال والليمون.

وقالت الحربي، في مداخلة هاتفية مع قناة الإخبارية، إن منتجاتها حصلت على إقبال كبير من السياح في محافظة العلا، مشيرة إلى أنها اقتبست الفكرة من اليابان التي تستخدم حليب الماعز في صناعة الصابون.

وأشارت إلى أنها لجأت إلى حليب الإبل، كونه غنيًّا باللاكتوز والفيتامينات المفيدة للبشرة.

وباسمة حاصلة على شهادة فى مستحضرات التجميل من الجامعة الأوروبية في فرنسا.