اخبار السعوديه

سعودية تصنع صابونًا من حليب الإبل والتمر

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - محمد عبدالله - أكدت أنه غني بالفيتامينات

تمكنت الشابة باسمة الحربي من صناعة الصابون من حليب الإبل وزيت نواة التمر والبرتقال والليمون.

وقالت الحربي، في مداخلة هاتفية مع قناة الإخبارية، إن منتجاتها حصلت على إقبال كبير من السياح في محافظة العلا، مشيرة إلى أنها اقتبست الفكرة من اليابان التي تستخدم حليب الماعز في صناعة الصابون.

وأشارت إلى أنها لجأت إلى حليب الإبل، كونه غنيًّا باللاكتوز والفيتامينات المفيدة للبشرة.
وباسمة حاصلة على شهادة فى مستحضرات التجميل من الجامعة الأوروبية في فرنسا.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

قد تقرأ أيضا