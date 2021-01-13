دار الحضانة الاجتماعية بالرياض تنفذ ثمانية برامج لـ56 يتيمًا

نفذت دار الحضانة الاجتماعية التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالرياض خلال الثلاثة أشهر الأخيرة ثمانية برامج تدريبية واجتماعية للمشمولين بالرعاية داخلها من فئة الأيتام والكادر الوظيفي العامل معهم.

اشتملت البرامج التي نفذت عن بعد على دورات ومحاضرات في مواضيع متنوعة، منها أساسيات التصوير الفوتوغرافي، كيف أكون مخترعًا، حقوق الطفل، دور الإيمان في بناء الشخصية الإنسانية، مهارات حل المشكلات ورافق الدورات بعض العروض المرئية التوضيحية والتطبيقات العملية للمتدربات، كما شملت البرامج مجموعة من البرامج الترفيهية الدورية وبرامج المناسبات والأيام العالمية، مثل اليوم العالمي للسرطان (يوم التسامح) بالإضافة إلى حفل نظمته الدار لتكريم الأيتام الناجحين لديها وشارك فيه ما يقارب من 30 طفلًا وفتاة.

يذكر أن دار الحضانة الاجتماعية بالرياض تعد إحدى دور رعاية الأيتام التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وتضم 56 طفلًا وفتاة تقدم لهم جميع خدمات الرعاية بالإضافة إلى الإيواء.