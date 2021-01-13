للمعلمين والطلاب وأولياء الأمور.. «التعليم» توضح خطوات تقديم اقتراح للوزارة

كشفت وزارة التعليم، عن طريقة وآلية قيام أي من المستفيدين من المعلمين أو الطلاب وأولياء الأمور بتقديم اقتراح للوزارة.

وقالت وزارة التعليم، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، إن هذه الخدمة تتيح للمستفيدين إمكانية تقديم وإيصال مقترحات المهتمين بالتعليم لمسؤولي الوزارة مع حفظ حقوقهم الفكرية.

خطوات تقديم الاقتراح

وحددت وزارة التعليم، طريقة وآلية قيام المستفيد بتقديم اقتراح عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:

- ادخل على موقع البوابة الرئيسية لتواصل من خلال الرابط التالي اضغط هنا، أو تطبيق تواصل

- اختار (تقديم) تذكرة اقتراح

- قم تعبئة بيانات مقدم الطلب

- اختار الجهة المراد إرساله إليها المقترح

- اختار تقديم التذكرة وسيتم إشعار المستفيد برسالة نصية برقم التذكرة

وأشارت وزارة التعليم إلى أنه في حال تعثر المستفيد الحصول على الخدمة إلكترونيًّا يمكنه الاتصال على مركز رعاية المستفيدين 19996، على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع أو التواصل مع مركز رعاية المستفيدين تواصل.

وأوضحت الوزارة أنه بعد التقدم بطلب الخدمة سيصلك رقم الطلب بالإضافة إلى رابط لآلية متابعة الطلب عبر البريد الإلكتروني أو رسائل الجوال ويمكنك متابعة الطلب باستخدام هذا الرقم.

وأشارت وزارة التعليم إلى أن الوقت المتوقع لإغلاق الطلب منذ ساعة تقديمه هو خمسة أيام عمل.

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