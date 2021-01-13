بالصور.. أمير الحدود الشمالية يدشن مشروعات صحية بتكلفة 50 مليون ريال

دشن الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة الحدود الشمالية، بحضور وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة عددًا من المشروعات الصحية في المنطقة بتكلفة إجمالية بلغت 50 مليون ريال.

تضمنت المشروعات التالي:

- تطوير مركز الأمير عبدالله بن مساعد لطب وجراحة القلب.

- تطوير بيئة العمل بمركز الأمير عبدالعزيز بن مساعد التخصصي لطب الأسنان.

- تطوير مبنى الموارد البشرية بمستشفى عرعر المركزي.

- تطوير مركز صحي جنوب الفيصلية.

- إنشاء مراكز صحية بمحافظة رفحاء، في مركز الجميماء، ورفحاء الشرقي، والخشيبي.

- تطوير بيئة الأعمال في مراكز رفحاء الشمالي، ومركز السكر والغدد الصماء.

وكان الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، استقبل بمكتبه بمحافظة رفحاء اليوم، وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة؛ يرافقه عدد من المسؤولين في الوزارة.

وجرى خلال اللقاء مناقشة المشروعات التي تخص وزارة الصحة، وبحث عدد من الأمور ذات العلاقة بالشأن الصحي.

ونوَّه أمير منطقة الحدود الشمالية بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين، للقطاع الصحي، وحرصهما على توفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين، ورعاية أكبر حملة تحصين في تاريخ المملكة ضد فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، وتوفير اللقاحات للجميع.

وأشاد الأمير فيصل بالنقلات النوعية في الخدمات الصحية التي تمَّت بدعم القيادة الرشيدة، والمنهجية العملية لفريق العمل بقيادة وزير الصحة، وحرص القائمين على الشؤون الصحية بالمنطقة.

من جانبه أعرب وزير الصحة عن شكره أمير منطقة الحدود الشمالية على متابعته القطاع الصحي بالمنطقة.

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