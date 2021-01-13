8 ملايين راكب سنويا بمطار أبها الدولي

بينت إحصائيات الطيران المدني أن عدد الركاب الواصلين والمغادرين مطار أبها الدولي بلغ 4.368.000 راكب، منهم 445.000 على الرحلات الدولية، فيما بلغ عدد الرحلات القادمة والمغادرة للمطار 35.027 رحلة منها 3.452 رحلة دولية.

ويأتي مطار أبها الدولي في مرتبة متقدمة بين المطارات السعودية الـ28 في حركة الركاب الواصلين والمغادرين، وسبق للمطار أن استقبل الطائرات العريضة من طراز 747 و777، ويعتبر المطار الخامس بحجم الحركة بعد المطارات الرئيسة في جدة والرياض والدمام والمدينة المنورة، ومع مشروع رفع الطاقة الاستيعابية المستقبلية للمطار يتوقع أن تصل إلى 8 ملايين راكب سنويا.

المشاريع المنجزة

عملت الهيئة العامة للطيران المدني، ممثلة بمطار أبها الدولي، على استمرار وتطوير عجلة النمو وفق أعلى معايير الأمن والسلامة، حيث كان آخر الإنجازات حصول مطار أبها على الترخيص الدولي، إضافة إلى عدد من المشاريع التي كان لها الأثر الإيجابي على تحقيق رضا المسافرين منها: افتتاح صالات دولية جديدة، توسعة الصالات الحالية وزيادة عدد الكراسي، تطوير وزيادة عدد دورات المياه، تغيير أسقف وأرضيات الصالات، إنشاء مبنى لمبيعات تذاكر الطيران ومبنى لشركات تأجير السيارات، وتدشين عدد من المطاعم والكافيهات داخل الصالات والتي كان آخرها «منش كافيه»، وسوف يتم افتتاح ستاربكس كافيه الذي يخدم المغادرين والقادمين عبر المطار، وتم افتتاح ردهة مطاعم بصالة المغادرة تحوي مطعمين.

المواطنون: نتطلع للمزيد

تطلع كثير من المسافرين المتواجدين في مطار أبها إلى المزيد من الاهتمام بالمطار وتوسعة الصالات، خاصة أن المنطقة سياحية بالدرجة الأولى، وشهدت في الآونة الأخيرة إقبالا كبيرا من السياح والزوار للمنطقة.

وتم افتتاح مطار أبها الدولي عام 1977 بطاقة استيعابية تقدر بحوالي 1.5 مليون مسافر، وبلغت أكبر نسبة مسافرين خلال عام 2018 وذلك بعدد 4 ملايين و400 ألف مسافر دولي وداخلي.

مطار أبها

4.368.000 راكب

445.000 رحلة دولية

35.027 رحلة

المطار الخامس بحجم الحركة

8 ملايين راكب سنويا مستقبلا