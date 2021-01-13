أهالي المزاحمية: أين وعود الاتصالات

فيما أفصحت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لـ«دوت الخليج» عن إنشاء 6 أبراج جديدة بمحافظة المزاحمية وترقية 58 برجا آخر قبل نهاية 2020 والذي نشرته الصحيفة في 19 يوليو تحت عنوان (6 أبراج لتقوية الاتصالات بالمزاحمية)، كشف عدد من الأهالي بالأحياء التي تعاني من ضعف الإنترنت، أن المشكلة لا تزال قائمة، ولم يتم استحداث أي أبراج جديدة في الأحياء التي يسكنونها رغم دخول عام 2021. وذكر عدد من المشتركين من أهالي المحافظة يسكنون بأحياء (حضار والريف والشلال، والمطلق، ونوارة، وشخيب، والصقورية، والعجمان) الواقعة غرب مشروع القدية، أنهم لا يزالون يعانون من ضعف في الشبكة خلال الاتصال والتصفح بالإنترنت، كاشفين عن أن اشتراكهم في خدمة 4G و5G التي لم يتم تشغيل خدماتهما بالمحافظة ولا تعملان، وأن السرعة المتواجدة حاليا لا تتعدى 2.5 ميجا تقريبا ومتقطعة بشكل مستمر، مستغربين وعود الهيئة لهم بإنشاء 6 أبراج لتقوية الإنترنت والاتصالات.

وطالب الأهالي الجهات ذات العلاقة بالنظر في الموضوع، خاصة أن الفصل الدراسي الثاني ينطلق مطلع الأسبوع القادم، ومنصة مدرستي قد تشكل معاناة لأبنائهم الطلاب وترهقهم.

«دوت الخليج» بدورها تواصلت مع المتحدث الرسمي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات سعيد الغامدي، الذي طلب من الصحيفة إرسال الاستفسار عبر الإيميل، وتم إرساله منذ 20 ديسمبر من العام الماضي 2020، والذي أكد للصحيفة أن الاستفسار وصل، وتم التواصل وإرسال رسالة نصية ولم يتم الرد.