عقبة شعار دماء على الإسفلت

طريق رديف
أكد مدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة عسير المهندس عبدالله الغامدي، أن هناك طرق بديلة للعقبة ومنها طريق عقبة قضى الذي يبدأ من طريق الطائف إلى طريق رجال ألمع في قرى سحر آل عاصم بطول 60 كم ويحظى بالأولوية رقم 2 على مستوى الطرق الرئيسية بالمنطقة ويعتبر هذا الطريق رديفا لطريق عقبة شعار / محايل رقم (209) وفي حال اعتماده سيخفف الاختناقات المرورية التي تحدث على طريق عقبة شعار والإغلاقات المستمره لطريق العقبة بسبب حوادث الشاحنات المتكررة والذي راح ضحيتها العديد من مستخدمي هذا الطريق على مدار العام، وأي إغلاق لهذا الطريق بأسباب الحوادث أو الانهيارات أثناء هطول الأمطار فإنه يؤثر على منطقة عسير بأكملها.
ويعد طريق عقبة شعار هو الطريق الوحيد بالمنطقة الذي تستخدمه الشاحنات التي تنقل المواد البترولية والمواد الغذائية وكذلك شاحنات الأعلاف والحبوب مابين منطقة عسير والمناطق الأخرى الموردة لهذه المواد وهي منطقة مكة المكرمة ومنطقة جازان، خلاف أن هذه العقبة هي الناقل الأقرب بين مدينة أبها ومحافظة محايل عسير التى تعد مشتى يرتاده الأهالي أثناء فترات الشتاء والعكس أثناء فترات الصيف.
ضحايا شعار
شهدت عقبة شعار العديد من الكوارث المأساوية التي راح ضحيتها الكثير ففي عام 1426 بلغ ضحايا السيول بالعقبة 24 شخصا و13 مصابا، وكذلك كان للحوادث المرورية فصول حزينة، ومنها حادثة سقوط حافلة النقل الجماعي في 15-2-1429 من على ارتفاع 40 مترا وراح ضحيتها حوالي 26 شخصا، بينهم أطفال، وغير ذلك من الحوادث المأساوية الأخرى، وحوادث شبه يومية على مدار العام وضحايا بين إصابات ووفيات.
حركة الشاحنات بالعقبة
منفذ الشاحنات الوحيد من نجران إلى الباحة وبيشة
المنفذ الوحيد من مكة إلى اليمن
حركة السير
2500
شاحنة يوميا
8000
سيارة يوميا
18000
إجازة نهاية الأسبوع
معدل الحوادث شهريا
200
حادث للشاحنات
1000 حادث للسيارات
الإصابات
550 حالة إصابة متنوعة وحرجة شهريًا.
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