عقبة شعار دماء على الإسفلت

تعتبر عقبة شعار من المشاريع العملاقة، أنشئت قبل أكثر من 40 عاما وبلغت تكاليف إنشائها حوالي 377 مليون ريال، وتشتمل على 11 نفقا على امتداد 32 جسرا يزيد ارتفاعها على 65 مترا، وفيها ما يقارب 139 عبارة لتصريف المياه، وتربط سراة عسير بتهامتها، واختصرت الكثير من الزمن بالنسبة للمسافرين.

طريق رديف

أكد مدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة عسير المهندس عبدالله الغامدي، أن هناك طرق بديلة للعقبة ومنها طريق عقبة قضى الذي يبدأ من طريق الطائف إلى طريق رجال ألمع في قرى سحر آل عاصم بطول 60 كم ويحظى بالأولوية رقم 2 على مستوى الطرق الرئيسية بالمنطقة ويعتبر هذا الطريق رديفا لطريق عقبة شعار /‏ محايل رقم (209) وفي حال اعتماده سيخفف الاختناقات المرورية التي تحدث على طريق عقبة شعار والإغلاقات المستمره لطريق العقبة بسبب حوادث الشاحنات المتكررة والذي راح ضحيتها العديد من مستخدمي هذا الطريق على مدار العام، وأي إغلاق لهذا الطريق بأسباب الحوادث أو الانهيارات أثناء هطول الأمطار فإنه يؤثر على منطقة عسير بأكملها.

ويعد طريق عقبة شعار هو الطريق الوحيد بالمنطقة الذي تستخدمه الشاحنات التي تنقل المواد البترولية والمواد الغذائية وكذلك شاحنات الأعلاف والحبوب مابين منطقة عسير والمناطق الأخرى الموردة لهذه المواد وهي منطقة مكة المكرمة ومنطقة جازان، خلاف أن هذه العقبة هي الناقل الأقرب بين مدينة أبها ومحافظة محايل عسير التى تعد مشتى يرتاده الأهالي أثناء فترات الشتاء والعكس أثناء فترات الصيف.

ضحايا شعار

شهدت عقبة شعار العديد من الكوارث المأساوية التي راح ضحيتها الكثير ففي عام 1426 بلغ ضحايا السيول بالعقبة 24 شخصا و13 مصابا، وكذلك كان للحوادث المرورية فصول حزينة، ومنها حادثة سقوط حافلة النقل الجماعي في 15-2-1429 من على ارتفاع 40 مترا وراح ضحيتها حوالي 26 شخصا، بينهم أطفال، وغير ذلك من الحوادث المأساوية الأخرى، وحوادث شبه يومية على مدار العام وضحايا بين إصابات ووفيات.

حركة الشاحنات بالعقبة

منفذ الشاحنات الوحيد من نجران إلى الباحة وبيشة

المنفذ الوحيد من مكة إلى اليمن

حركة السير

2500

شاحنة يوميا

8000

سيارة يوميا

18000

إجازة نهاية الأسبوع

معدل الحوادث شهريا

200

حادث للشاحنات

1000 حادث للسيارات

الإصابات

550 حالة إصابة متنوعة وحرجة شهريًا.