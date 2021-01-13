تحويل 3 مستشفيات إلى مدينة طبية

وافق مجلس الوزراء على تحويل 3 مستشفيات في المدينة المنورة إلى مدينة طبية كأول مدينة متكاملة تخدم المنطقة بسعة 1246 سريرا، حيث يتوقع أن يتم إكمال الطاقة التشغيلية للمستشفى هذا العام. وافتتح مستشفى المدينة العام يوليو 2019 بسعة 50 سريرا ورفع تدريجيا لسعة 100 سرير بعد توقف العمل فيه مراراً وتحويله من مستشفى تخصصي إلى عام والعكس مراراً، قبل ان يستقر الرأي النهائي من وزارة الصحة على تحويله لمستشفى عام والتدرج في تشغيله بداية من العيادات الخارجية ثم التنويم والطوارئ، وتحوي المدينة الطبية حالياً على مستشفى النساء والولادة في المدينة ومجمع الصحة النفسية ومستشفى المدينة العام ويستقرون في جنوب شرق المدينة المنورة، ويقع مستشفيا النساء والولادة ومستشفى المدينة العام في محيط واحد، في حين يفصل عنهم مجمع الأمل والصحة النفسية طريق رئيسي. ورفع رئيس مجلس إدارة تجمع المدينة المنورة الصحي الدكتور محمود اليماني خالص الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على موافقة مجلس الوزراء لتحويل مجمع مستشفيات المدينة المنورة إلى مدينة طبية، وفقاً لأعلى المواصفات والمعايير والمتطلبات الطبية والفنية والتقنية التخصصية.

وأكد اليماني أن تحويل المستشفيات إلى مدينة طبية سيمكنها من التوسع في تقديم خدمات الرعاية التخصصية للمواطنين والمقيمين وتسهيل سرعة الحصول عليها وتحقيق المزيد من التطور وتحسين جودة الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي. موضحاً أن المدينة الطبية بسعة إجمالية 1246 سريرا مكونة من‬⁩ (المستشفى العام بسعة 500 سرير، ومستشفى النساء والولادة والأطفال بسعة 500 سرير، ومجمع الأمل للصحة النفسية بسعة 246 سريرا) مع عدد من المباني المختلفة الأخرى المرتبطة بالمشروع من إسكان وخدمات مساندة.