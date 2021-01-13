1% يقيمون الأجهزة الحكومية عبر وطني

بعد أن أطلق المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة تطبيق «وطني» لقياس رضا المستفيدين عن الخدمات الحكومية المقدمة لهم من الأجهزة العامة قبل 3 أعوام، بلغ عدد تقييم المستخدمين لمراكز الخدمة حتى نهاية العام الماضي 231.159 مقيما، أي ما يقارب 1% تقريباً من المواطنين والمقيمين بالمملكة، بالمقارنة مع إحصائية التعداد السكاني للسعودية والتي تقارب 34 مليون نسمة، ما يؤكد ضعف إقبال المستخدمين على التطبيق.

تقييم الخدمات

تعد «وطني» منصة تفاعلية تُمكّن المستخدمين من مواطنين ومقيمين وزائرين للمملكة من تقييم مراكز الخدمة وخدمات الأجهزة الحكومية المقدمة في مناطق المملكة كافة.

قنوات التواصل

ارتكز إطلاق تطبيق «وطني» على أحد محاور رؤية المملكة 2030 المتمثل في محور «وطن طموح حكومته فاعلة ومواطنه مسؤول» حيث تعمل على تدعيم قنوات التواصل بين الأجهزة الحكومية والمواطن، وتيسّر سبل التفاعل بوسائل ذكيّة، وتستمع إلى آراء الجميع وتشجع الأجهزة الحكومية على تلبية احتياجات المستفيدين، وتعزز من جودة خدماتها لتحقق بذلك تفاعل المستفيدين ومبادرتهم عبر مشاركتهم آراءهم ومقترحاتهم لتعمل الأجهزة العامة على تحقيقها.

وكشفت إحصائيات حديثة أن «وطني» يقدم 87.194 خدمة حكومية يمكن تقييمها عبر التطبيق، وأن عدد مراكز الخدمة المسجلة يقارب 30.565، و35 منصة حكومية مسجلة.