3 ملايين لعسل المجاردة

اختتمت اللجنة الفرعية للتنمية السياحية بمحافظة المجاردة مهرجان العسل الكبير التاسع تحت شعار «عسلنا اجود» لعام 1442، والذي أقيم في أكبر صالة عرض للعسل على مستوى المملكة، حيث تم توفير أكثر من 45 منفذ بيع، وعرض المهرجان أكثر من 16 ألف كيلو من عسل السدر والسمر والمجرى، واستمر المهرجان 12 يومًا، وتجاوزت مبيعاته أكثر من 3 ملايين ريال. وشهد المهرجان الذي افتتحه وكيل إمارة منطقة عسير محمد بن لبدة حضورا كبيرا من المتسوقين من المحافظة وخارجها، وقدم محافظ المجاردة رئيس اللجنة الفرعية للتنمية السياحية بالمحافظة سعيد دلبوح، شكره وتقديره للمعنيين وجميع النحالين المشاركين.



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