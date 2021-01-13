3520 ساعة قرآنية بتحفيظ المجاردة

ذكرت جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمجاردة، لتعليم القرآن الكريم عن بعد أن عدد الساعات القرآنية، خلال الفصل الدراسي الأول، بلغ 3520 ساعة قرآنية، في حين بلغ عدد الحلقات 30 حلقة، يدرس بها 22 معلما ومعلمة، و481 طالبا وطالبة، بعدد أوجه الحفظ الجديد 11153 وعدد أوجه المراجعة 38226. وبلغ عدد الخاتمين للقرآن الكريم 2.



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