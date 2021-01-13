نصف مليون متدرب

أكد مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية، محمد بن سليمان السلوم، بلوغ عدد المنشآت التدريبية الأهلية في المنطقة الشرقية 192 منشأة، ما بين مراكز ومعاهد أهلية، أقامت الكثير من البرامج التدريبية خلال 2020، شملت دورات تطويرية وتأهيلية ودبلومات، استفاد منها ما يقارب 520 ألف مستفيد ومستفيدة.

وبين «السلوم»، خلال لقاء في غرفة الشرقية حول المشروعات الجاري تنفيذها، والمنشآت التدريبية التي يوفرها التدريب التقني، أن مشروعات المؤسسة الجاري تنفيذها منتشرة في غالبية محافظات المنطقة، وتشمل استبدال مباني كليات تقنية، وإنشاء كليات تقنية جديدة، واستكمال بناء كلية السياحة والفندقة ومعهد العمارة والتشييد بالأحساء، بالإضافة إلى إنشاء مبانٍ حديثة لعدد من المعاهد الصناعية الثانوية في المنطقة.