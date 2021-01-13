نصف مليون متدرب

وبين «السلوم»، خلال لقاء في غرفة الشرقية حول المشروعات الجاري تنفيذها، والمنشآت التدريبية التي يوفرها التدريب التقني، أن مشروعات المؤسسة الجاري تنفيذها منتشرة في غالبية محافظات المنطقة، وتشمل استبدال مباني كليات تقنية، وإنشاء كليات تقنية جديدة، واستكمال بناء كلية السياحة والفندقة ومعهد العمارة والتشييد بالأحساء، بالإضافة إلى إنشاء مبانٍ حديثة لعدد من المعاهد الصناعية الثانوية في المنطقة.
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