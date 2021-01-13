23 ألف مستفيد من مسك التعليمية



كشف تقرير سنوي صادر عن مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية «مسك الخيرية» عن أعداد المستفيدين من مبادرات المؤسسة التعليمية ما بين طلاب ومتدربين، إذ وصل إلى أكثر من 23 ألف مستفيد، كما تعددت البرامج ووصلت إلى 21 برنامجاً تعليمياً توزعت بين أكاديمية مسك ومبادرة مسك الزمالة والتدريب ومدارس الرياض، وبلغ عدد الطلاب المنتسبين إلى المدارس التابعة لـ«مسك الخيرية» وأكاديمية مسك لما يزيد عن 12 ألف طالب وطالبة، كما وصل عدد المتدربين المستفيدين من برامج مسك الزمالة والتدريب لـ11.600 متدرب.

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