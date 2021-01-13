أغلقت لجنة البدل العسكرية عدد 6 محلات بالمحافظة، وضبطت 2300 قطعة من الأنواط والرتب والشعارات العسكرية المخالفة، جاء ذلك خلال جولة تفتيشية قامت بها اللجنة، مساء أمس، برئاسة المحافظة ومشاركة العديد من القطاعات الحكومية، ممثلة في البلدية والشرطة وأمن الدولة والأمن العسكري، وتم مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
وتأتي هذه الجولات بناء على توجيهات أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، ومتابعة محافظ خميس مشيط لضبط مثل هذه الممارسات المخالفة.
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط 2300 من الأنواط العسكرية المخالفة بخميس مشيط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.