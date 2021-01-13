السعودية اليوم / الأردن تسجل 1122 إصابة جديدة بفيروس كورونا



عمّان 29 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 13 يناير 2021 م واس

سجلت الأردن خلال الـ24 ساعة الماضية 1122 إصابة جديدة و 15 حالة وفاة بفيروس

وأشارت الصحة الأردنية في بيان، إلى أن إجمالي عدد حالات الإصابات ارتفع إلى 310968 حالة، كما بلغ إجمالي الوفيات 4091 حالة.

// انتهى //

22:13ت م

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عمّان 29 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 13 يناير 2021 م واسسجلت الأردن خلال الـ24 ساعة الماضية 1122 إصابة جديدة و 15 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19).وأشارت الصحة الأردنية في بيان، إلى أن إجمالي عدد حالات الإصابات ارتفع إلى 310968 حالة، كما بلغ إجمالي الوفيات 4091 حالة.// انتهى //22:13ت م0175

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