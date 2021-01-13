السعودية اليوم / فلسطين تسجل 978 إصابة جديدة بفيروس كورونا



رام الله 29 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 13 يناير 2021 م واس

سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية، 30 حالة وفاة و 978 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت الصحة الفلسطينية اليوم, أن نسبة التعافي بالفيروس بلغت 90.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 8.5%، ونسبة الوفيات 1.1%.

// انتهى //

21:44ت م

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رام الله 29 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 13 يناير 2021 م واسسجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية، 30 حالة وفاة و 978 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 1670 حالة تعافي.وأوضحت الصحة الفلسطينية اليوم, أن نسبة التعافي بالفيروس بلغت 90.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 8.5%، ونسبة الوفيات 1.1%.// انتهى //21:44ت م0167

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