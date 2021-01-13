السعودية اليوم / القارة الإفريقية تشهد ارتفاعًا في عدد الإصابات والوفيات بفيرروس كورونا



أديس أبابا 29 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 13 يناير 2021 م واس

أفاد المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن عدد حالات الإصابات المؤكدة بفيروس

وتتصدر جنوب إفريقيا قائمة الدول الإفريقية الأكثر تضررًا بالفيروس تليها المغرب وتونس ومصر.

// انتهى //

21:32ت م

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أديس أبابا 29 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 13 يناير 2021 م واسأفاد المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن عدد حالات الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في القارة الإفريقية بلغ 3107979 إصابة، فيما ارتفع عدد الوفيات بسبب الفيروس إلى 74444 حالة.وتتصدر جنوب إفريقيا قائمة الدول الإفريقية الأكثر تضررًا بالفيروس تليها المغرب وتونس ومصر.// انتهى //21:32ت م0161

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