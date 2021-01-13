السعودية اليوم / بلدية طريف تُنفِّذ أكثر من 17,000 جولةً رقابية خلال السعودية اليوم 2020م



طريف 29 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 13 يناير 2021 م واس

نفذت بلدية محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية خلال عام 2020م, أكثر من 17,000 جولة رقابية على المطاعم والمنشآت الغذائية والمحال التجارية والمباني التي تحت الإنشاء والحفريات.

وأوضح رئيس بلدية طريف المهندس عثمان الضبعان, أنّ الجولات والحملات الرقابية التي نفذتها إدارات الرقابة الصحية بلغت 11,228 جولة، وأسفرت عن مصادرة 2631 كجم و305 لترات من المواد الغذائية المتنوعة، ورصد 337مخالفة، فيما بلغ عدد الجولات الرقابية التي نفذتها إدارة الرخص 5,846 ورصدت 608 مخالفات، وطُبِّقت بحقها الإجراءات النظامية.

ودعا الضبعان جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع بلدية المحافظة، بالإبلاغ الفوري عن أي ملحوظات أو مخالفات عبر مركز 940 أو من خلال القنوات التفاعلية الأخرى.

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21:27ت م

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