السعودية اليوم / المهندس الراجحي يجري زيارة تفقدية لفرع وزارة الموارد البشرية بمنطقة الرياض في مقره الجديد



الرياض 29 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 13 يناير 2021 م واس

تفقد معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض في مقره الجديد بحي المرسلات شرق العاصمة، والمجهز بأحدث التجهيزات الفنية، والخدمات الرقمية الذاتية.

والتقى الراجحي خلال زيارته التفقدية عددًا من موظفي الفرع والمراجعين، مستمعًا إلى مقترحاتهم وآرائهم حول جودة الخدمات المقدمة.

وأوضح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية بمنطقة الرياض الدكتور محمد الحربي أنه يمكن لعملاء ومراجعي الفرع ممن لديهم مشاكل تقنية، الحصول على الخدمات من خلال الركن الرقمي في صالة خدمة العملاء في المقر الحديث، وتحديداً من خلال الدخول على منصات الوزارة الرقمية، وحضور جلسات تسوية الخلافات العمالية الودية، ولكن قبل ذلك ينبغي لهم الحصول على موعد إلكتروني قبل زيارة الفرع للحصول على مختلف الخدمات التي تتطلب حضور العميل.

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21:01ت م

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