السعودية اليوم / شرطة الرياض : القبض على شخص حاول سرقة وإتلاف جهاز صرف آلي بحي النسيم



الرياض 29 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 13 يناير 2021 م واس

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى البلاغ الذي باشرته الأجهزة الأمنية بتاريخ 12 / 5 / 1442 هـ عن محاولة أحد الأشخاص سرقة وإتلاف جهاز صرف آلي بحي النسيم شرق مدينة الرياض، واستخدامه أداة صلبة لتكسير الجهاز، والهروب بمركبة من دون لوحات بعد فشله في ذلك، فقد تمكنت الجهات الأمنية - بفضل من الله - من تحديد هويته والقبض عليه، وضبط المركبة المستخدمة في الجريمة، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر، وجرى إيقافه واتخاذ بحقه الإجراءات الأولية النظامية كافة، وإحالته إلى النيابة العامة.

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20:18ت م

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