السعودية اليوم / لجنة التوطين بنجران تتابع نشاط بيع الحلويات والمعجنات بالمنطقة



نجران 29 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 13 يناير 2021 م واس

نفذت لجنة التوطين بمنطقة نجران اليوم، جولات ميدانية على نشاط بيع الحلويات والمعجنات، وذلك لمتابعة قرارات التوطين.

وأسفرت الجولات عن إنذار 3 منشآت مخالفة، وحصر 8 فرص وظيفية جاري تجهيزها لشغلها بالموظفين السعوديين، بينما تجاوزت نسبة التوطين في النشاط 60%.

وأكدت اللجنة استمرارها في جولاتها الميدانية لمتابعة قرارات التوطين على جميع الأنشطة المستهدفة.

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20:00ت م

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