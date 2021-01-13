السعودية اليوم / الجزائر تسجل 219 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الجزائر 29 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 13 يناير 2021 م واس

سجلت الجزائر خلال الساعات الـ24 الماضية، 219 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة الجزائرية اليوم، في بيان، إلى أنها سجلت 3 حالات وفاة بالفيروس، ليصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 2819 حالة وفاة، فيما تماثل للشفاء 183 مريضا ليبلغ إجمالي حالات التعافي 69791 حالةً.

// انتهى //

19:46ت م

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الجزائر 29 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 13 يناير 2021 م واسسجلت الجزائر خلال الساعات الـ24 الماضية، 219 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، "كوفيد-19"، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 102860 إصابةً.وأشارت وزارة الصحة الجزائرية اليوم، في بيان، إلى أنها سجلت 3 حالات وفاة بالفيروس، ليصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 2819 حالة وفاة، فيما تماثل للشفاء 183 مريضا ليبلغ إجمالي حالات التعافي 69791 حالةً.// انتهى //19:46ت م0143

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