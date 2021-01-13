السعودية اليوم / البحرين تشارك في الاجتماع التحضيري للاجتماع الوزاري السابع عشر لحوار التعاون الآسيوي



المنامة 29 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 13 يناير 2021 م واس

شاركت مملكة البحرين في الاجتماع غير الرسمي المكمل لاجتماع كبار المسؤولين للتحضير للاجتماع الوزاري السابع عشر لحوار التعاون الآسيوي والذي عقد اليوم، عبر تقنية الاتصال المرئي، تحت عنوان: "السياحة الجديدة الآمنة والصحية"، بمشاركة الدول الأعضاء في حوار التعاون الآسيوي.

وأكدت مديرة إدارة الشؤون الأفرو آسيوية بوزارة الخارجية البحرينية السفيرة منى عباس رضي التزام البحرين بصفتها عضو مؤسس في حوار التعاون الآسيوي منذ بداية نشأته في عام 2002، بأهداف الحوار ومبادئه القائمة على أسس بناء نقاط القوة والإمكانات المتنوعة في آسيا، مشددةً على أهمية تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في حوار التعاون الآسيوي وتعزيز الشراكات في مجالات التعاون الستة للحوار وهي؛ العلاقة بين الغذاء والطاقة والأمن المائي، والاتصال، والعلوم والتكنولوجيا والابتكار، والتعليم وتنمية الموارد البشرية، وتشجيع النهوج لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، والثقافة والسياحة.

كما ناقش الاجتماع مسودة إعلان أنقرة الذي سيصدر عن الاجتماع الوزاري السابع عشر لحوار التعاون الآسيوي في 21 من شهر يناير الجاري، وبحث المبادئ التوجيهية لعمل الأمانة العامة لحوار التعاون الآسيوي، بالإضافة إلى مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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18:50ت م

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