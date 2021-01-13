شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل | «التعليم»: استمرار التعليم «عن بُعد» حتى نهاية الأسبوع العاشر للفصل الدراسي الثاني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة التعليم، عن صدور الأمر السامي الكريم باستمرار التعليم عن بُعد حتى نهاية الأسبوع العاشر من الفصل الدراسي الثاني في التعليم العام والجامعي والتقني.

وقالت في بيان عبر "تويتر": "حرصاً من القيادة -حفظها الله- على سلامة منسوبي التعليم من فيروس كورونا، وما تحقق من نجاح للتعليم عن بُعد؛ صدر الأمر السامي الكريم باستمرار التعليم عن بُعد حتى نهاية الأسبوع العاشر من الفصل الدراسي الثاني في التعليم العام والجامعي والتقني؛ وفق الآلية السابقة".