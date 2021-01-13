إنقاذ أربعة عمال سقطوا داخل خزان على ارتفاع 10 أمتار بالمدينة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-13

متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الأربعاء، إنقاذ أربعة أشخاص سقطوا أثناء العمل داخل خزان على ارتفاع 10 أمتار، بمنطقة المدينة المنورة.

وأوضح الدفاع المدني، في تغريدة عبر “تويتر”: إن مدني وادي الفرع بمنطقة المدينة المنورة أنقذ أربعة أشخاص سقطوا أثناء العمل داخل خزان على ارتفاع 10 أمتار.

وأشار إلى أن اثنين من بين الأربعة أشخاص بحالة صحية جيدة، فيما تم نقل الاثنين الآخرين عن طريق الهلال الأحمر للمستشفى.



