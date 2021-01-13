السفارة السعودية لدى أمريكا: سلبية كورونا شرط للسفر للولايات المتحدة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضحت سفارة المملكة العربية السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية، أنه على الراغبين في السفر إلى الولايات المتحدة، تقديم شهادة فحص بنتيجة سلبية لفيروس كورونا، قبل موعد السفر بـ3 أيام.

وقالت السفارة، في بيان لها عبر “تويتر”: إنه بدءًا من 26 يناير المقبل، يتوجب على القادمين للولايات المتحدة تقديم شهادة فحص بنتيجة سلبية لفيروس كورونا.

وأكدت السفارة على أهمية أن يكون ذلك قبل موعد السفر بـ3 أيام، طبقًا لاشتراطات السلطات الأمريكية.

