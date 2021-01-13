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شكرا لقرائتكم السفارة السعودية لدى أمريكا: سلبية كورونا شرط للسفر للولايات المتحدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-13
وأكدت السفارة على أهمية أن يكون ذلك قبل موعد السفر بـ3 أيام، طبقًا لاشتراطات السلطات الأمريكية.
السفارة السعودية لدى أمريكا: سلبية كورونا شرط للسفر للولايات المتحدة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أوضحت سفارة المملكة العربية السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية، أنه على الراغبين في السفر إلى الولايات المتحدة، تقديم شهادة فحص بنتيجة سلبية لفيروس كورونا، قبل موعد السفر بـ3 أيام.
وقالت السفارة، في بيان لها عبر “تويتر”: إنه بدءًا من 26 يناير المقبل، يتوجب على القادمين للولايات المتحدة تقديم شهادة فحص بنتيجة سلبية لفيروس كورونا.
وأكدت السفارة على أهمية أن يكون ذلك قبل موعد السفر بـ3 أيام، طبقًا لاشتراطات السلطات الأمريكية.