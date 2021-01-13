وزارة التعليم توضح خطوات تقديم اقتراح للوزارة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

حددت وزارة التعليم، طريقة وآلية قيام المستفيد بتقديم اقتراح عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

– ادخل على موقع البوابة الرئيسية لتواصل من خلال الرابط التالي (https://tawasul.moe.gov.sa/)، أو تطبيق تواصل

– اختر (تقديم) تذكرة اقتراح

– قم تعبئة بيانات مقدم الطلب

– اختر الجهة المراد إرساله إليها المقترح

– اختر تقديم التذكرة وسيتم إشعار المستفيد برسالة نصية برقم التذكرة

الإجراء حال تعثر الخدمة:

وأشارت وزارة التعليم إلى أنه في حال تعثر المستفيد الحصول على الخدمة إلكترونيًّا يمكنه الاتصال على مركز رعاية المستفيدين 19996، على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع أو التواصل مع مركز رعاية المستفيدين تواصل.

وأوضحت الوزارة أنه بعد التقدم بطلب الخدمة سيصلك رقم الطلب، بالإضافة إلى رابط لآلية متابعة الطلب عبر البريد الإلكتروني أو رسائل الجوال ويمكنك متابعة الطلب باستخدام هذا الرقم.

وأشارت وزارة التعليم إلى أن الوقت المتوقع لإغلاق الطلب منذ ساعة تقديمه هو خمسة أيام عمل.

