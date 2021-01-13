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القبض على شخص حاول سرقة وإتلاف جهاز صرف آلي بحي النسيم

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-13

القبض على شخص حاول سرقة وإتلاف جهاز صرف آلي بحي النسيم

متابعات الخليج 365 - الرياض

تمكنت شرطة منطقة الرياض، اليوم الأربعاء، من القبض على شخص حاول سرقة وإتلاف جهاز صرف آلي بحي النسيم.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى البلاغ الذي باشرته الأجهزة الأمنية بتاريخ 12/ 5/ 1442هـ عن محاولة أحد الأشخاص سرقة وإتلاف جهاز صرف آلي بحي النسيم شرق مدينة الرياض، واستخدامه أداة صلبة لتكسير الجهاز، والهروب بمركبة من دون لوحات بعد فشله في ذلك، فقد تمكنت الجهات الأمنية- بفضل من الله- من تحديد هويته والقبض عليه، وضبط المركبة المستخدمة في الجريمة، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر.

وجرى إيقافه واتخاذ بحقه الإجراءات الأولية النظامية كافة، وإحالته إلى النيابة العامة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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